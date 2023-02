Graham Potter, técnico do Chelsea, relata ameaças de morte contra filhos após má fase do clube

Em décimo lugar no Campeonato Inglês, o Chelsea não vive boa fase. Pressionado pela falta de bons resultados, o técnico Graham Potter relatou em entrevista coletiva que a cobrança vem ultrapassando alguns limites.

O inglês, que comandou o Brighton & Hove Albion F.C. entre 2019 e 2022, revelou que recebeu alguns emails que desejavam a morte dele e de seus filhos. “Obviamente, isso não é algo agradável de se receber”, disse o treinador.

Momento em que o Southampton marca o único gol da partida contra o Chelsea na última partida disputado pelo clube londrino no Campeonato Inglês. Foto: David Klein/Reuters

A equipe de Londres não conhece o gosto da vitória há 5 partidas, incluindo uma derrota para o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões. Dos 17 jogos do Campeonato Inglês disputados sob o comando de Potter, o Chelsea ganhou apenas 5.

A situação do treinador inglês piora ao considerar o nível de investimento feito nas últimas janelas de transferência do clube londrino, com 30 jogadores sendo contratados no período do último ano.

Apesar disso, a imprensa inglesa afirma que a diretoria da equipe de Stamford Bridge mantém sua confiança no trabalho à longo prazo do treinador.

“Você tem que aceitar a situação como ela é. Aceitar as críticas, mas não se deixar levar por coisas incorretas”, afirmou Potter, que classificou a situação em que se encontra como desafiadora e não agradável.