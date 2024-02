‘Minha grama vai ser sempre natural’, diz presidente do São Paulo ao cutucar Palmeiras

O presidente do São Paulo, Julio Casares, falou sobre a volta do estádio do Morumbi, agora MorumBis, como palco de grandes shows após perder espaço para o Allianz Parque, de propriedade do Palmeiras. Recentemente, o clube tricolor fechou um contrato de exclusividade com a Live Nation Entertainment, produtora de eventos norte-americana responsável pela apresentações de artistas a nível mundial.

PUBLICIDADE Ao jornal Folha de S. Paulo, o dirigente contou o que motivou a instituição, sob seu comando, a recolocar o estádio na rota das grandes apresentações artísticas. “Um estádio não vive só do futebol. Nós trouxemos vida ao Morumbi. São 6.500 pessoas que vêm aqui diariamente, em restaurantes, academia de ginástica, bufê infantil”, disse. Por um acordo de R$ 60 milhões, durante os próximos cinco anos, shows encabeçados pela Live Nation só poderão acontecer no MorumBis. “No esquema de shows, quem faz são Live Nation, Time for Fun. O São Paulo tinha deixado de conversar com eles. E o Allianz Parque pegou todo esse mercado. Decidimos voltar ao roteiro”, mencionou Julio Casares em entrevista.

Além do acordo com a Live Nation, o São Paulo fechou contrato com a construtora WTorre para a modernização de sua casa. A capacidade do MorumBis deverá ser ampliada para 85 mil pessoas em jogos de futebol, e 100 mil em shows - atualmente, ela é de cerca de 60 mil em partidas e 70 mil em espetáculos musicais.

“E o que eu posso oferecer? Preço. Porque o Allianz tem que pagar o investimento que fez. Eu não preciso mais. Se eles cobram R$ 1,5 milhão, eu posso cobrar R$ 1,2 milhão”, acrescentou, revelando a estratégia para atrair a produtora norte-americana, que agencia apresentações de bandas como Coldplay, U2 e a cantora Madonna.

Atualmente em reforma, o gramado sintético do Allianz Parque foi alvo de diversas críticas - inclusive do próprio técnico do Palmeiras, Abel Ferreira - por suas más condições. Sob responsabilidade da Real Arenas, empresa de propriedade da WTorre, a troca do composto termoplástico, mencionado como fator causador do problema, deverá ser finalizada até o final de fevereiro.

O presidente são-paulino aproveitou a situação do gramado rival para fazer uma provocação ao clube alviverde, citando a frequência constante de shows no Allianz em comparação com partidas de futebol. “Vamos fazer shows aqui em datas que não comprometam o futebol. A minha grama vai ser sempre natural. O Morumbi é um solo sacrossanto que recebe muito sol”, provocou.