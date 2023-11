Grécia x França: onde assistir, horário e escalações das equipes

Grécia e França se enfrentam pela última rodada das Eliminatórias da Eurocopa nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), na OPAP Arena, em Atenas, na Grécia. A partida é meramente para cumprir tabela, já que apenas um milagre classifica a Grécia diretamente para o torneio europeu.

Isso porque os gregos precisam vencer a invicta França e ainda contar com uma improvável vitória de Gibraltar contra a Holanda. A Grécia vem de uma derrota de 1 a 0 justamente para os holandeses. Com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos, a esperança Grécia está na repescagem. Os playoffs têm participação do melhor classificado seguinte em cada divisão da Liga das Nações. Se uma das Ligas A a C tiver menos de 4 seleções nos playoffs, entra o melhor vencedor de grupo da Liga D. Os três vencedores da repescagem final vão à Euro 2024.

A França espera apenas encerrar as Eliminatórias com 100% de aproveitamento. Até agora são sete vitórias em sete jogos. O saldo de gols deu um salto depois da goleada histórica contra Gibraltar, por 14 a 0. São 27 gols marcados e apenas um sofrido. A tendência é que Didie Deschamps não poupe nomes como Mbappé e Griezmann, apesar da situação confortável.

França visita a Grécia para tentar fechar as Eliminatórias com 100%. Foto: Arte/Estadão

GRÉCIA X FRANÇA: TUDO SOBRE O JOGO PELA ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

DATA : 21/11 (terça-feira).

: 21/11 (terça-feira). HORÁRIO : 16h45 (de Brasília).

: 16h45 (de Brasília). LOCAL: OPAP Arena, em Atenas, na Grécia.

ONDE ASSISTIR GRÉCIA X FRANÇA AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA GRÉCIA

Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Bakasetas, Bouchalakis, Pelkas; Konstantelias, Giakoumakis, Masouras. Técnico: Gus Poyet

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA FRANÇA

Samba; Koundé, Saliba, Disasi, Lucas Hernandez; Fofana, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappé; Kolo Muani. Técnico: Didier Deschamps.

