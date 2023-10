O Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa está pegando fogo. Com a classificação da França, garantida matematicamente para o torneio continental, a vaga restante ainda está sem dono definido. Brigam por ela Grécia e Holanda, que medem forças nesta segunda-feira. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

Jogando em casa, a Grécia leva vantagem, pois está uma vitória à frente do rival holandês. O time de Gustavo Poyet tem 12 pontos, com quatro vitórias e dois tropeços. Já os comandados de Ronald Koeman querem embolar ainda mais a luta pela classificação. Só o triunfo interessa. Com nove pontos, a Holanda é a 3ª do grupo com um jogo a menos. São três vitórias e duas derrotas. Irlanda e Gibraltar estão fora da discussão.

Grécia x Holanda: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Atenas, Grécia.

: Atenas, Grécia. ESTÁDIO : Estádio Agia Sophia.

: Estádio Agia Sophia. DATA : 16/10/2023.

: 16/10/2023. HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SporTV (TV fechada).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

GRÉCIA - Vlachodimos; Rota, Retsos, Mavropanos e Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis e Mantalos; Masouras, Giakoumakis e Pelkas. Técnico : Gustavo Poyet.

- Vlachodimos; Rota, Retsos, Mavropanos e Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis e Mantalos; Masouras, Giakoumakis e Pelkas. : Gustavo Poyet. HOLANDA - Verbruggen; Geetruida, Van Dijk, Ake e Hartman; De Roon, Veerman e Reijders; Dumfries, Xavi Simons e Weghorst. Técnico: Ronald Koeman.

ÚLTIMOS RESULTADOS: