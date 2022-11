Gregg Berhalter foge de polêmicas sobre o Irã: ‘É mais um jogo de futebol’

O técnico dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, não quis entrar em polêmicas nesta segunda-feira, véspera da partida da sua seleção contra o Irã, pelo Grupo B da Copa do Mundo. Na coletiva pré-jogo, o treinador recebeu várias perguntas com viés político, mas optou por se concentrar no futebol, mais precisamente na partida decisiva Al Thumama Stadium.

Leia também Neymar fica no hotel para fisioterapia; Danilo acompanha seleção brasileira para jogo com a Suíça

“Vim aqui para falar sobre os Estados Unidos, não de Jürgen Klinsmann. É melhor perguntar para ele. Quando penso nessa partida, sei que envolve outras coisas, outros sentimentos. Mas para nós é mais um jogo de futebol contra um bom time, um duelo que se tornou mata-mata, com as duas equipes em busca de classificação. É assim que pensamos sobre este confronto. O esporte tem que unir os países, assim como vimos na Olimpíada. Como irmãos”, disse o treinador.

Walker Zimmerman e Brenden Aaronson perseguem Mason Mount em partida entre EUA e Inglaterra pela Copa do Mundo de 2022. Foto: Mohamed Messara/EFE

O treinador se desculpou pelas questões polêmicas protagonizadas diretamente ou indiretamente pelos Estados Unidos. A Federação Iraniana de Futebol pediu à Fifa a exclusão do time americano da Copa do Mundo porque a federação do país alterou a bandeira do Irã, numa postagem nas redes sociais, numa tentativa de apoio aos direitos das mulheres no país do Oriente Médio.

Para piorar o clima, nos últimos dias, Jürgen Klinsmann fez declarações consideradas racistas pelos iranianos. O alemão tem forte ligação com os EUA por já ter comandado a seleção do país.

“Não sei sobre política internacional, sou treinador. Não posso responder sobre essas coisas. Não temos ideia do que é feito, do que é publicado. Não quero parecer que não me importo, mas esses jogadores trabalharam muito para chegar aqui, e estamos concentrados no nosso trabalho. Tudo que podemos é pedir desculpas, em nome dos jogadores e do nosso staff”, completou.

Continua após a publicidade

O capitão Tyler Adams declarou apoio ao povo do Irã. “Nós apoiamos o povo do Irã e o time. Mas estamos focados no jogo, assim como eles. Será muito importante para a nossa campanha, e acho que eles estão pensando da mesma forma”, afirmou.

Os Estados Unidos têm péssimas lembranças de partidas contra o Irã. O treinador, como comentarista, assistiu a equipe iraniana derrotar os americanos por 2 a 1, na Copa do Mundo de 1998. “Aquele jogo ainda queima na minha memória. Só um time entrou em campo para conquistar a vitória, e foi o Irã”, finalizou.

O Irã é o segundo colocado do Grupo B, com três pontos, contra dois dos Estados Unidos. A equipe iraniana avança com um empate, desde que o País de Gales, com um, não o ultrapasse em saldo de gols em caso de vitória sobre a Inglaterra, líder, com quatro pontos.