Grêmio 0 x 2 Botafogo: assista aos gols e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

Se o jogo deste domingo em Porto Alegre tinha um tempero de grande final, o Botafogo jogou como time que quer ser campeão do Campeonato Brasileiro. Com grandes defesas de Lucas Perri e Matías Segovia mais uma vez decisivo, o time do interino Cláudio Caçapa venceu o Grêmio por 2 a 0, com gols de Eduardo e Carlos Alberto na Arena do Grêmio, para se isolar ainda mais na liderança.