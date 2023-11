Grêmio 0 x 1 Corinthians: assista ao gol, melhores momentos e lances polêmicos da partida

O Corinthians venceu o Grêmio por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, em partida da 34ª rodada do Brasileirão. O time alvinegro jogou praticamente desde o início da partida com um a menos. A defesa armada por Mano Menezes soube reagir e foi essencial para que o time não fosse vazado. O único gol da partida foi marcado por Ángel Romero, no primeiro tempo. Foi apenas a quarta vitória da equipe paulista longe de seus domínios na competição. Um pênalti não marcado e a expulsão de Bruno Méndez são contestados pelo Corinthians.

O time paulista volta a campo dia 25, contra o Bahia, na Neo Química Arena, às 19h30. Já o Grêmio visita o Atlético-MG, na Arena MRV, no dia 26, às 16h. Ambos os jogos são pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.