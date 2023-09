O Palmeiras visitou o Grêmio em Porto Alegre e foi derrotado por 1 a 0, nesta quinta-feira, dia 21, pela 24ª rodada do Brasileirão. Desatento nos primeiros minutos, o time de Abel Ferreira viu o adversário abrir o placar logo no início e teve dificuldade de passar pela defesa adversária. Mesmo tendo a bola, foram poucas as vezes em que o time paulista realmente assustou a defesa gaúcha na Arena do Grêmio.