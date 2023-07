Grêmio 1x0 Atlético-MG: veja os melhores momentos da partida válida pelo Brasileirão

O Grêmio venceu o Atlético-MG neste sábado, 22, na Arena, em Porto Alegre, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio a polêmicas sobre a saída do centroavante Luis Suárez para o Inter Miami, de Messi, o tricolor gaúcho abriu o placar ainda no primeiro tempo com o jovem Ronald e, depois, soube segurar a pressão atleticana até o final. Suárez, que não foi relacionado para a partida, postou no Instagram uma foto assistindo ao jogo em um camarote da Arena.