Grêmio 2 x 1 São Paulo: assista aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Demorou para tropeçar, mas o São Paulo conheceu mais uma derrota sob o comando do técnico Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Depois de cair em pleno Morumbi no meio de semana para o Sport, na Copa do Brasil, o Tricolor visitou o Grêmio no Sul e, apesar de sair na frente com Calleri, acabou superado pelos donos da casa que marcaram com Cristaldo e Reinaldo. Veja os melhores momentos do jogo: