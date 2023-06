Grêmio 3 x 1 América-MG: Assista aos gols e aos melhores momentos do jogo do Brasileirão

Com mais um show de Luis Suárez, o Grêmio derrotou o América-MG de virada pelo placar de 3 a 1 na noite desta quinta-feira, na Arena do Grêmio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se firmou no G-4. O uruguaio chegou a cogitar a aposentadoria, mesmo assim foi para o jogo e foi o principal destaque do clube gaúcho. Por causa da atuação, saiu de campo ovacionado pelos torcedores.