O Grêmio venceu o Internacional por 3 a 1 neste domingo, na Arena do Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O placar foi inaugurado por Luis Suárez aos 7 minutos do primeiro tempo. Mathías Villasanti e João Paulo Bitello ampliaram a margem e decretam a vitória para o tricolor gaúcho. O colorado ainda descontou com um gol de Johnny Cardoso no final da partida. Acompanhe os melhores momentos do jogo: