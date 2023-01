Grêmio anuncia a contratação do uruguaio Suárez: ‘Seja bem-vindo, Luisito!’

O Grêmio anunciou, neste sábado, 31, em suas redes sociais, a contratação de Luís Suárez. Um dos principais jogadores da história da seleção uruguaia, o atacante não esteve em sua melhor forma na Copa do Mundo do Catar. Com 35 anos, o camisa nove celeste teve suas atuações questionadas pela torcida e pela imprensa internacional.

“Um dos maiores da história do Uruguai, Suárez chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero e peleador! Seja bem-vindo, Luisito!”, escreveu o clube gaúcho em seu Twitter.

Apesar de não estar no mesmo nível dos seus dias de Liverpool e Barcelona, o atacante segue prestigiado no mercado depois que deixou o Nacional, do Uruguai, e ficou livre para assinar um novo contrato.

Luis Suárez e o Uruguai deixaram a Copa do Mundo do Catar ainda na fase de grupos. Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Suárez é o maior artilheiro da história do Uruguai, com 68 gols em 137 jogos. Ele é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa celeste, atrás apenas do zagueiro Diego Godín, com 161 partidas. Além de Barcelona, Liverpool e Nacional, o atacante acumula passagens pelo Atlético de Madrid, Groningen e Ajax.

Al Wakrah (Qatar), 02/12/2022.- Luis Suarez of Uruguay walks off the pitch after the FIFA World Cup 2022 group H soccer match between Ghana and Uruguay at Al Janoub Stadium in Al Wakrah, Qatar, 02 December 2022. (Mundial de Fútbol, Catar) EFE/EPA/Tolga Bozoglu Foto: EFE / EFE

O Grêmio está reformulando o seu elenco depois de passar a temporada 2022 na segunda divisão. Para a próxima temporada, o clube de Porto Alegre já acertou as chegadas do lateral-esquerdo Reinaldo, do zagueiro Bruno Uvini, dos meio-campistas Felipe Carballo e Pepê, e dos atacantes Gustavinho e Everton Galdino.

