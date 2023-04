Grêmio busca o hexa seguido do Gauchão com Suárez no comando e Arena lotada

Agora é decisão. Neste sábado (8), Grêmio e Caxias se enfrentam em Porto Alegre pela segunda partida da final do Campeonato Gaúcho de 2023. Com o empate na partida de ida, quem vencer o duelo nesta tarde ficará com o título, em caso de novo empate a definição do campeão vai para as penalidades.

Jogando em casa, com mais de 45 mil torcedores gritando e incentivando a equipe em campo, e com Luis Suárez no ataque, o Grêmio busca entrar para a história em 2023. Em caso de título, o time de Renato Gaúcho chegará na sexta conquista estadual seguida, feito que não acontece desde 1990. Contudo, o treinador prega respeito pelo adversário neste momento de final.

“Acho que as duas equipes chegam por méritos. O trabalho do Thiago está aí para ver, não perdeu do Inter. Se o Caxias chega é por mérito. Não existe mais favoritismo, dentro do campo são 11 contra 11, os dois vão encontrar dificuldades. Estou feliz pelo meu grupo estar na final, tudo pode acontecer”, comentou o treinador do Grêmio na coletiva sobre a decisão estadual.

Luis Suárez é o grande nome da decisão do Campeonato Gaúcho desde sábado (8) Foto: SILVIO AVILA / AFP

“Fizemos dois grandes jogos com o Caxias. O diferencial é que dessa vez não vamos enfrentar o Caxias em Caxias, será nos nossos domínios para 50 mil pessoas. Com todo respeito, temos a nossa torcida, conhecemos o campo, é algo a nosso favor. No momento, é o nosso diferencial”, completou Renato.

O fator Luis Suárez

O time gremista aposta suas fichas em Luis Suárez. O atacante uruguaio já foi decisivo na final da Recopa Gaúcha, jogo que marcou sua estreia com a camisa do Grêmio no estádio da equipe, com três gols. Até o momento, Suárez entrou em campo com a camisa do tricolor gaúcho em 14 oportunidades e marcou dez gols.

Além disso, como o zagueiro Kannemann é dúvida por conta de uma lesão, Suárez pode ser o capitão do time e ser o responsável por levantar a taça de campeão. Na carreira até o momento, o atacante uruguaio disputou 16 finais, saiu com o título em 13 delas e marcou 15 vezes nestes jogos.