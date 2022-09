Grêmio desencanta no 2º tempo, bate o Sport e reassume vice-liderança da Série B

O Grêmio assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro provisoriamente ao derrotar o Sport, adversário direto pelo acesso, por 3 a 0, na noite desta terça-feira, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada. Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 53 pontos, atrás apenas do Cruzeiro, com 65. O Bahia caiu para terceiro, com 51. Já os pernambucanos, com 43, perderam grande oportunidade de se aproximar do G-4, ficando cada vez mais longe do acesso. Por enquanto é sexto colocado.

Por ser um jogo direto por uma vaga dentro da faixa de acesso, Grêmio e Sport fizeram um primeiro tempo na base da cautela. Foram poucas oportunidades de gol, todas do time mandante. Aos 12 minutos, Bitello recuperou a bola no meio de campo e ela caiu para Diego Souza. O atacante cruzou para Lucas Leiva, que, de bate e pronto, jogou por cima do gol.

Leia também Cristiano Ronaldo descarta adeus da seleção na Copa: ‘Quero jogar a Euro também’

O Grêmio voltou a ameaçar aos 14, com Bitello aproveitando a sobra e ficando perto de marcar, mas Rafael Thyere tirou a bola em cima da linha. O melhor momento do Sport foi em uma cabeçada de Gustavo Coutinho. O time pernambucano ia marcando, mas o árbitro marcou falta de ataque.

Grêmio saiu vaiado no primeiro tempo, mas se recuperou na segunda etapa e venceu o Sport por 3 a 0. Foto: Divulgação/SportClubedoRecife

Nos minutos finais, o Grêmio teve nova chance, desta vez com Guilherme, na pequena área. Rafael Thyere fez o corte providencial para levar o 0 a 0 para o intervalo. A torcida não gostou do que viu e vaiou o time da casa na descida para os vestiários.

As equipes voltaram para o segundo tempo com a mesma escalação, mas com outro espírito. O Grêmio retornou com intensidade e abriu o placar com 5 minutos. Após bela triangulação entre Bitello, Guilherme e Diego Souza, a bola ficou com Gabriel Teixeira, que deu o giro e mandou a bola do lado direito do goleiro: 1 a 0.

Atrás do placar, o Sport precisou sair para o ataque e deu o contragolpe para o adversário, que aproveitou. Aos 13 minutos, após cobrança de falta da defesa, Diego Souza ajeitou para Lucas Leiva soltar a bomba para ampliar. O time pernambucano ainda tentou responder em cobrança de falta de Juba. Mas o goleiro Brenno fez a defesa.

Continua após a publicidade

Aos 28 minutos, Guilherme ajeitou de cabeça para Bitello fazer o terceiro. Após o gol, o Sport se rendeu por completo, deu a bola para o time gaúcho, que deixou o tempo passar para confirmar mais três pontos importantes na luta pelo acesso.

O Sport volta a campo na quarta-feira (28), às 21h45, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Na sexta-feira (30), às 19h, o Grêmio visita o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís (MA).

STJD pune Grêmio com perda de mandos de campo

O Grêmio ganhou um problema a mais em sua busca pelo retorno à elite nacional. Por causa de briga entre seus torcedores no jogo contra o Cruzeiro, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão, o clube foi punido pelo STJD com a perda de três mandos e os jogos contra CSA, Bahia e Brusque não poderão ser disputados na Arena Grêmio.

Além de perder sua casa na reta final da Série B, o Grêmio ainda recebeu multa de R$ 100 mil por maioria dos votos dos auditores da Segunda Comissão Disciplinar. Expulso no mesmo jogo, o técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, foi absolvido.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 0 SPORT

Continua após a publicidade

GRÊMIO - Brenno; Edilson (Rodrigo Ferreira), Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Leiva (Lucas Silva) e Bitello (Elkeson); Gabriel Teixeira (Pedro Lucas), Diego Souza e Guilherme (Jhonata Robert). Técnico: Renato Gaúcho.

SPORT - Saulo; Eduardo, Rafael Thyere (Fábio Alemão), Sabino e Sander (Wanderson); Ronaldo Henrique (Denner), Fabinho e Giovanni (Labandeira); Luciano Juba, Vagner Love (Thiago Lopes) e Gustavo Coutinho. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Gabriel Teixeira, aos 5, Lucas Leiva, aos 13, e Bitello, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Alves, Diogo Barbosa, Edilson, Lucas Leiva e Thiago Santos (Grêmio); Sander (Sport).

RENDA - R$ 856.189,00.

PÚBLICO - 23.157 pagantes.

Continua após a publicidade

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).