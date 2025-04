Gustavo Quinteros contará com suas peças mais fortes para o duelo com o Flamengo, especialmente pelo retorno de Braithwaite, que não jogou contra o Atlético Grau, no comando do ataque. Amuzu é outro que retorna depois da ausência na Sul-Americana, mas começa na reserva, e Cuéllar, recuperado de lesão que o tirou de ação por mais de um mês, é mais uma novidade no elenco.

Questionado por poupar jogadores na Libertadores, Filipe Luís entra com força máxima. As voltas mais destacadas são as de Gerson, Pulgar e Wesley ao time principal depois de entrarem no meio da partida contra o Central Córdoba. O ataque é formado por Michael e Bruno Henrique, com Pedro novamente no banco após ser relacionado no meio da semana.