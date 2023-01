Grêmio só empata com time alagoano e Cruzeiro goleia na estreia da Copa SP

Duas potências do futebol brasileiro, Grêmio e Cruzeiro estrearam nesta segunda-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enquanto os gaúchos só empataram, os mineiros golearam no dia em que comemoram aniversário de 102 anos.

O Grêmio até teve mais volume de jogo e chegou a acertar a trave, mas não saiu de um empate sem gols contra o modesto Cruzeiro-AL, no estádio José Lancha Filho, em Franca. A dupla somou o primeiro ponto no Grupo 8, que ainda conta com o líder Guarani-SP e a lanterna Francana-SP.

A chuva prejudicou o gramado dificultou as ações do Grêmio no campo ofensivo. Tanto é que foram raras as oportunidades antes do intervalo. A melhor saiu apenas aos 44 minutos, quando Mila arriscou de fora da área e acertou a trave. A bola voltou nas costas do goleiro e saiu pela linha de fundo.

Um pouco mais adaptado ao gramado, o Grêmio voltou para o segundo tempo com efetividade e poderia ter aberto o placar. Aos dois minutos, Zinho cruzou na área e a bola assustou o goleiro Luiz Ricardo. Depois, aos quatro, foi a vez de Wesley chutar muito perto da meta adversária.

Na reta final da partida, Pedro foi expulso pelo Cruzeiro-AL e viu o Grêmio pressionar ainda mais pela vitória. Contudo, os alagoanos se superaram e arrancaram o excelente empate diante dos gaúchos.

CRUZEIRO GOLEIA

O time mineiro comemorou o aniversário de 102 anos com estilo. O time mineiro estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com goleada por 5 a 0 sobre o Comercial-MS, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

Com o resultado, o Cruzeiro assumiu a liderança do Grupo 10, com os mesmos três pontos do Capivariano-SP, que, mais cedo, derrotou o Penapolense-SP, por 4 a 0.

CONFIRA JOGOS DESTA 2ª FEIRA:

Penapolense-SP 0 x 4 Capivariano-SP

Cruzeiro-MG 5 x 0 Comercial-MS

Francana-SP 1 x 4 Guarani-SP

XV de Jaú-SP 1 x 0 Aparecidense-GO

Grêmio-RS 0 x 0 Cruzeiro-AL