Grêmio vence Cuiabá na Arena Pantanal e chega aos seis pontos no Brasileirão

O Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá por 2 a 1 neste domingo, na Arena Pantanal, pela terceira rodada. Mais um vez, o atacante Luis Suárez, que ainda não marcou no torneio, passou em branco.

Com o resultado, o Grêmio foi para o sétimo lugar, com seis pontos, contra apenas um do Cuiabá, que ainda não venceu na competição.

O Grêmio deu a entender que foi a Cuiabá para passear, tanto que abriu o placar com apenas nove minutos. Bitelo acionou Fábio pelos extremos. O lateral cruzou e Vina subiu sozinho para fazer 1 a 0. Mas o Cuiabá acordou e reagiu rápido. Deyverson chegou ao empate, mas a arbitragem acabou pegando impedimento do atacante e anulou o lance.

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Apesar da decisão do árbitro Bruno Arleu de Araújo, o Cuiabá cresceu e chegou ao gol, que desta vez valeu, aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio de Ceppelini, Empereur mandou de cabeça para o meio da área. A bola sobrou para Marllon, que empatou.

O Grêmio esperou o Cuiabá marcar para sair novamente para o ataque. Aos 38 minutos, Suárez recebeu de Cristaldo e cabeceou no travessão. Antes do apito final, Bruno Alves também acertou o poste.

No segundo tempo, o jogo ficou aberto. Aos 11 minutos, Bitello recebeu em velocidade e tentou marcar por cobertura. Alan Empereur, no entanto, evitou o gol em cima da linha. Do outro lado, o Cuiabá respondeu com Deyverson. O atacante ganhou de Kannemann e cabeceou no travessão.

Renato, então, mostrou ter estrela. Foi só colocar Everton Galdino no jogo que tudo mudou. Aos 22 minutos, o camisa 13 aproveitou o rebote, após defesa de Walter, e fez o segundo. O terceiro quase saiu com Luis Suárez, que desperdiçou duas chances claras. No fim, o time gaúcho só administrou a vantagem para confirmar a vitória.

O Cuiabá volta a campo no domingo, às 11h, diante do América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 18h30, o Grêmio recebe o Red Bull Bragantino, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 GRÊMIO

CUIABÁ - Walter; Mateusinho (Matheus Alexandre), Alan Empereur, Marllon e PK; Filipe Augusto (Isidro Pitta), Raniele (Denilson) e Ceppelini (Ronald Lopes); Jonathan Cafu (Wellington Silva), Deyverson e Emerson Negueba. Técnico: Ivo Vieira.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Fábio (Thomas Luciano), Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Bruno Uvini), Mila (Zinho), Bitelo, Cristaldo (Nathan) e Vina (Everton Galdino); Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Vina, aos nove, e Marllon, aos 28 minutos do primeiro tempo. Everton Galdino, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ)

CARTÕES AMARELOS - Deyverson, Raniele e Ronald Lopes (Cuiabá); Bitello, Bruno Alves, Diogo Barbosa, Kannemann e Mila (Grêmio)

RENDA - R$ 1.444.980,00

PÚBLICO - 21.385 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).