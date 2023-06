Grêmio x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Grêmio e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena do Grêmio e será a primeira das equipes após os campeonatos nacionais terem sido paralisados pela data Fifa. Os gaúchos estão na 7ª colocação, com 17 pontos, enquanto o América está na zona de rebaixamento, com oito.

Apesar de estar bem colocado na competição, o Grêmio chega para a partida sob os rumores de uma possível aposentadoria de Luis Suárez. O atacante uruguaio de 36 anos vem reclamando de problemas no joelho e que existe a possibilidade de o jogador antecipar o seu adeus dos gramados ou até utilizar uma prótese na região. Por outro lado, o time vem de três vitórias nos últimos cinco jogos no Brasileirão.

Já para o América, a situação é mais delicada. Com a vitória do Corinthians nesta quarta-feira diante do Santos, o time pode terminar a rodada, em caso de derrota para o Grêmio, a quatro pontos da 16ª colocação – a primeira fora da zona de rebaixamento. Além do time tricolor, os comandados de Vagner Mancini também encaram o Internacional, em casa, na rodada do fim de semana da competição.

Grêmio e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Porto Alegre.

ESTÁDIO: Arena do Grêmio.

DATA: 22 de junho de 2023.

HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Premiere (Pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Mila, Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Luis Suárez. Técnico : Renato Gaúcho.

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Mila, Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Luis Suárez. : Renato Gaúcho. AMÉRICA-MG: Mateus Pasinato; Marcinho, Wanderson, Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno e Juninho; Felipe Azevedo, Aloísio e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS