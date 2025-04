Grêmio x Atlético Grau na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a partida entre Grêmio e Atlético Grau está marcada para acontecer nesta terça, a partir das 19h (horário de Brasília). Sediado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo streaming Disney+ e pelo canal de TV fechada ESPN.

Na primeira rodada da Copa Sul-Americana, o Grêmio saiu à frente do Sportivo Luqueño e venceu por 2 a 1 logo na estreia. Com isso, o clube gaúcho alcançou a segunda colocação do Grupo D, atrás apenas do Godoy Cruz, que apesar de também ter três pontos, possui um saldo de gols melhor (também fez dois gols, mas não sofreu um).

Veja onde assistir a Grêmio x Atlético Grau ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Atlético Grau perdeu em sua partida de estreia no torneio. Contra o Godoy Cruz, o time sofreu dois gols e, sem conseguir aplicar um gol, ficou com dois gols negativos de saldo. Por isso, com zero ponto, é o último colocado do grupo, atrás também do Sportivo Luqueño, adversário do Grêmio na primeira rodada.

GRÊMIO X ATLÉTICO GRAU: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUL-AMERICANA

Data: 08/04/2025

08/04/2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

ONDE ASSISTIR A GRÊMIO X ATLÉTICO GRAU AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO: Volpi; João Pedro, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves; Dodi, Cristaldo e Villasanti; Pavón, Arezo e Amuzu. Técnico: Gustavo Quinteros.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO GRAU

ATLÉTICO GRAU: Álvarez; Rostaing, Franco, Tapia e Rodas; Guarderas, Soto e Garro; De La Cruz, Bandiera e Sandoval. Técnico: Ángel Comizzo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GRÊMIO E ATLÉTICO GRAU

05/04 - Ceará 2 x 0 Grêmio - Brasileirão

- Brasileirão 05/04 - Atlético Grau 1 x 1 Cienciano - Campeonato Peruano