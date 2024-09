Depois de mais de quatro meses, o Grêmio retornará à sua arena, em Porto Alegre (RS), com direito a um grande confronto nacional. Neste domingo, às 11h, recebe o Atlético-MG pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PUBLICIDADE O estádio gremista ficou interditado por causa da trágica enchente que atingiu o Rio Grande do Sul neste ano. O último jogo aconteceu em 20 de abril, quando fez 1 a 0 no Cuiabá pela terceira rodada. Desde então, disputou 14 jogos como mandante, atuando em Curitiba (PR), Caxias do Sul (RS), Chapecó (SC) e Cariacica (ES). O jogo diante dos mineiros terá tratamento de evento teste. O estádio terá capacidade reduzida para 12,7 mil lugares aos gremistas e diversas outras restrições, como iluminação especial, tapete sintético para aquecimento, entre outras medidas. A expectativa é que o local volte a operar completamente em novembro.

Grêmio x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

Focado apenas no Brasileirão, após eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Grêmio vem reagindo e tenta alcançar posições mais altas na tabela. Nas últimas sete partidas, conquistou cinco de suas oito vitórias, chegando a 27 pontos.

A principal novidade entre os relacionados pelo técnico Renato Gaúcho deve ser o atacante Diego Costa, recuperado de dores no quadril. O zagueiro Kannemann também volta após uma forte gripe. Ambos devem ser opções no banco de reservas. A tendência, portanto, é que repita a escalação que venceu o Criciúma por 1 a 0 na última rodada.

Com o risco de rebaixamento amenizado, o foco agora é buscar a parte de cima da tabela. “Confio bastante no meu grupo e sei onde pode chegar. É uma coisa difícil chegar à Libertadores no ano que vem, mas não é impossível. Temos 16 jogos pela frente e vamos lutar até o fim”, disse Renato.

Precisando ainda pensar em Libertadores e Copa do Brasil, o Atlético-MG tenta reagir no Brasileirão, em que tem campanha abaixo do esperado. Há quatro jogos sem vencer, soma 30 pontos, na zona intermediária. O time, porém, chega motivado após vencer o São Paulo por 1 a 0, fora de casa, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Como o jogo da volta com o São Paulo será apenas em 12 de setembro, o técnico Gabriel Milito deve manter força máxima na medida do possível. Entretanto, o zagueiro Bruno Fuchs e o atacante Paulinho são desfalques, porque estão suspensos com o terceiro cartão amarelo.

Além disso, o zagueiro Junior Alonso saiu com dores do último jogo e pode ser poupado para a entrada de Lyanco. No ataque, Eduardo Vargas deve fazer dupla no ataque com Hulk. De fora seguem Alisson e Zaracho ainda no departamento médico.

Milito reforçou a confiança no elenco, mas admitiu que o desempenho no Brasileirão incomoda. “É um processo. Eu sei da qualidade dessa equipe, acredito nela. Tem potencial, tivemos um começo bom, depois tivemos dificuldade e neste momento temos nossos objetivos. Eu e os jogadores não estamos satisfeitos com o posicionamento no Brasileiro.”

GRÊMIO x ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

DATA : 01/09/2024.

: 01/09/2024. HORÁRIO : 11 horas (horário de Brasília).

: 11 horas (horário de Brasília). LOCAL: Arena do Grêmio (RS).

ONDE ASSISTIR GRÊMIO x ATLÉTICO-MG AO VIVO: