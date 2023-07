Grêmio e Atlético-MG entram em campo neste sábado, 22, para o que promete ser um disputado duelo pelo Campeonato Brasileiro. Os gaúchos, que têm compromisso pela Copa do Brasil no meio da semana, perseguem o líder Botafogo na tabela, enquanto os mineiros, na metade de baixo, querem voltar à disputa pelo G-6.

Renato Gaúcho deve dispor de quase toda sua força máxima, com exceção de Geromel e Pepê, que se recuperam de lesões. Luiz Felipe Scolari, por sua parte, busca a primeira vitória no comando do Atlético-MG e terá que lidar com diversas ausências para conseguir os três pontos, sendo Eduardo Vargas e Guilherme Arana, suspensos, e Hyoran e Zaracho, machucados, as principais.

Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Porto Alegre (RS).

: Porto Alegre (RS). ESTÁDIO : Arena do Grêmio.

: Arena do Grêmio. DATA : 22/07/2023 (sábado).

: 22/07/2023 (sábado). HORÁRIO: 21h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada).

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GRÊMIO : Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, André (Ferreira) e Cristaldo. Técnico : Renato Gaúcho.

: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, André (Ferreira) e Cristaldo. : Renato Gaúcho. ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Maurício Lemos e Rubens; Battaglia, Edenilson (Alan Franco) e Igor Gomes; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÚLTIMOS RESULTADOS