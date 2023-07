Grêmio x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Grêmio e Bahia decidem nesta quarta-feira uma das vagas à semifinal da Copa do Brasil. Na Arena do Grêmio, a partir das 19h (horário de Brasília), os times se enfrentam após empate por 1 a 1 na partida de ida. O jogo tem transmissão do SporTV e do Premiere.

Este será o terceiro encontro das equipes nas últimas duas semanas. Além do empate na ida das quartas de final, se enfrentaram pelo Brasileirão, em Salvador, que terminou com a vitória do time tricolor. Em caso de nova igualdade nesta terça-feira, a decisão da vaga será nas penalidades máximas.

Grêmio e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Porto Alegre.

ESTÁDIO: Arena do Grêmio.

DATA: 12/07/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada).

Premiere (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

GRÊMIO : Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez (Vina). Técnico : Renato Portaluppi.

: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez (Vina). : Renato Portaluppi. BAHIA: Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Ryan; Rezende e Acevedo; Ademir, Cauly (Mugni) e Kayky; Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

ÚLTIMOS RESULTADOS: