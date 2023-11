Grêmio x Bahia: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Grêmio recebe o Bahia neste sábado, às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Campeonato Brasilerio. O confronto coloca frente a frente dois tricolores em situações opostas na tabela de classificação. Enquanto o time gaúcho espera aumentar a sequência de vitórias, os baianos precisam distanciar-se ainda mais do Z-4.

O tricolor gaúcho tem três vitórias nas últimas três rodadas. O time venceu Flamengo, América-MG e Coritiba. Quarto colocado no campeonato, o Grêmio ainda busca confirmar a vaga na Libertadores do ano que vem. Para o jogo contra o Bahia, o técnico Renato Gaúcho não deve contar com o meia Pepe e o zagueiro Geromel. Ambos deixaram o Couto Pereira, na última rodada, com dores musculares.

Do outro lado, o Bahia também vem de vitória. O time do técnico Rogério Ceni bateu os reservas do Fluminense na última rodada. Ainda assim, apenas três pontos o separam do Z-4. O Bahia tem 37, enquanto o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento, tem 34. Raul Gustavo não deve jogar, por lesão. Além dele, Gilberto e Kanu certamente estão fora, por suspensão.

GRÊMIO x BAHIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 04/11 (sábado).

: 04/11 (sábado). HORÁRIO : 19h30.

: 19h30. LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

ONDE ASSISTIR GRÊMIO x BAHIA AO VIVO

Premiere (streaming e pay-per-view)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO GRÊMIO

GRÊMIO: Gabriel Grando; Fabio, Bruno Alves, Kannemann, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Carballo; Galdino, Cristaldo e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO BAHIA

BAHIA: Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

QUEM APITA GRÊMIO X BAHIA

ÁRBITRO : Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC).

: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC). VAR: Cleriston Clay Barretos Rios (SE)

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GRÊMIO E BAHIA