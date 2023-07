No segundo jogo sem o técnico Luis Castro, que deixou o clube para comandar o Al Nassr, da Arábia Saudita, o Botafogo tem uma prova de fogo pela frente. O líder do Campeonato Brasileiro encara o vice-líder, o Grêmio, neste domingo, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela 14.ª rodada. A diferença entre eles, neste momento, é de sete pontos: 33 a 26.

O Botafogo vem de quatro vitórias consecutivas na competição, aparecendo como líder isolado, com 33 pontos e com ‘gordura’ acumulada para dois jogos. Na última rodada, o clube carioca venceu o Vasco por 2 a 0, no clássico carioca, dentro do Engenhão. O Grêmio, por sua vez, vem fazendo uma campanha surpreendente e tem 26 pontos. O clube gaúcho, invicto em casa, ganhou do Bahia, na última rodada, por 2 a 1, e conta com o uruguaio Suárez para superar o rival carioca.

Grêmio x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

: Porto Alegre, Rio Grande do Sul. ESTÁDIO : Arena do Grêmio.

: Arena do Grêmio. DATA : 09/07/2023.

: 09/07/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SporTV (Tv fechada).

Premiere (TV fechada).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann, Bruno Alves e Reinaldo; Carballo, Villasanti, Cristaldo e Bitello; Luis Suárez (Vina). Técnico : Renato Portaluppi.

- Gabriel Grando; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann, Bruno Alves e Reinaldo; Carballo, Villasanti, Cristaldo e Bitello; Luis Suárez (Vina). : Renato Portaluppi. BOTAFOGO - Lucas Perri; Wallison, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luis Henrique. Técnico: Cláudio Caçapa.

ÚLTIMOS RESULTADOS: