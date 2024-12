Grêmio x Corinthians no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

“Se tivesse mais dez rodadas…”. Poucos torcedores no País estão tão empolgados quanto os do Corinthians. Depois de um ano para lá de turbulento nos bastidores, com direito à investigação da Polícia Civil por causa de “laranja” e pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, os corintianos viram a equipe se blindar dos problemas extracampo e emplacar a maior sequência de vitórias do clube na história do Brasileirão. Neste domingo, às 16h, o Corinthians dá adeus à temporada diante do Grêmio, em Porto Alegre.

PUBLICIDADE O Corinthians acumula incríveis oito vitórias consecutivas no Brasileirão. O triunfo por 3 a 0 diante do Bahia, na Neo Química Arena, fez a equipe superar a sequência vitoriosa de sete partidas das campanhas de 1999 e 2011, quando o time do Parque São Jorge se sagrou campeão nacional. Após frequentar a zona de rebaixamento por 22 rodadas, os comandados de Ramón Díaz garantiram vaga na fase prévia da Libertadores com uma partida de antecipação. Apesar de o Corinthians já estar com a vida resolvida, a partida é especial para Yuri Alberto. O atacante busca a artilharia isolada do Brasileirão. Ele divide a ponta com Alerrando, do Vitória, ambos com 14 gols. O camisa 9 alvinegro também busca se tornar o jogador que mais vezes balançou as redes em 2024. São 30 até o momento, empatado com Pedro, do Flamengo. Ele ainda não sabe se fica no Corinthians para o próximo ano.

Corinthians fecha a temporada no Sul contra o Grêmio. Foto: Arte/Estadão

“Fico feliz porque o Yuri é um exemplo de vida. Falei hoje para ele que a filha dele tem que estar orgulhosa dele. Ele é um exemplo para a garotada, que há sempre que acreditar e trabalhar”, comentou o auxiliar Emiliano Díaz. “Mesmo nos momentos ruins ele vinha com um sorriso incrível. Muitas vezes aqui nas entrevistas me perguntavam porque não tiramos ele. Aí está. Tomara que ele possa ficar, é um jogador importante para nós, vamos tentar convencê-lo... Mas não depende de nós.”

Com exceção de Félix Torres, Ryan, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios, o Corinthians não tem novos desfalques e vai com força máxima para Porto Alegre. Por outro lado, o técnico Renato Gaúcho tem dor de cabeça para escalar o Grêmio. O atacante Aravena sentiu dores na última partida e deve ficar fora do jogo, assim como o goleiro Marchesín. Soteldo e Caíque devem ganhar vaga entre os titulares.

A partida deve marcar a despedida do zagueiro Pedro Geromel. Campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017, o jogador de 39 anos anunciou que vai pendurar as chuteiras ao fim da temporada. Outro que tem futuro incerto é o técnico Renato Gaúcho. Criticado pelo mau desempenho do time na temporada, ele tem chances de encerrar a sua quarta passagem à frente do time tricolor após dois anos. O treinador é especulado no Santos.

GRÊMIO X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O DUELO PELO BRASILEIRÃO

Data - 08/12/2024.

08/12/2024. Horário - 16h (de Brasília).

- 16h (de Brasília). Local - Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

ONDE ASSISTIR A GRÊMIO X CORINTHIANS AO VIVO

Premiere (pay-per-view e streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO - Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS - Hugo Moura; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GRÊMIO E CORINTHIANS