Grêmio x Corinthians: onde assistir, horário, escalações e todas as informações das equipes

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor gaúcho busca a sexta vitória consecutiva para tentar conquistar a liderança da competição, enquanto o time paulista tenta somar pontos fora de casa para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Na vice-liderança, o Grêmio tem os mesmos 59 pontos do Botafogo, mas com um pior saldo de gols (23 contra oito). O time carioca tem uma partida a menos (Fortaleza, fora de casa) e enfrenta, neste domingo, o Red Bull Bragantino, que tem um ponto a menos. Já o Corinthians está na 14ª colocação, com 41, quatro a mais do que o Vasco, com 37. Faltando cinco rodadas, os paulistas não têm mais chances de vaga na Libertadores e tentam ao menos garantir presença na Copa Sul-Americana.

Mano Menezes deu um xeque-mate no time depois do empate com o Atlético-MG, em casa. O treinador não entende a ‘desobediência’ tática do Corinthians. O time recua no segundo tempo e não consegue jogar. Uma limpa está sendo preparada no clube para o fim do ano. No lado do Grêmio, o time animou depois dos três gols de Suárez contra o Botafogo na virada por 4 a 3 no Rio.

GRÊMIO X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 12/11 (sábado).

: 12/11 (sábado). HORÁRIO : 16h (horário de Brasília).

: 16h (horário de Brasília). LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

ONDE ASSISTIR GRÊMIO X CORINTHIANS AO VIVO

Rede Globo

Premiere

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO GRÊMIO

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Ronald, Villasanti e Carballo; Everton Galdino, Besozzi e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO CORINTHIANS

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Moscardo, Renato Augusto, Giuliano e Ángel Romero; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

