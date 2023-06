Grêmio 5 x 1 Coritiba: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio fez valer a sua força dentro de casa e venceu o lanterna Coritiba por 5 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Cristaldo, Villasanti, Bitello, Suárez e André, a Arena do Grêmio festejou a segunda vitória consecutiva na competição. O time de Renato Gaúcho começou o jogo devagar nesta tarde de domingo e chegou a sofrer o empate com Alef Manga, mas embalou no segundo tempo e decretou o placar final.