Grêmio x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Grêmio e Coritiba se enfrentam hoje, dia 25, às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Após a direção do clube gaúcho confirmar a permanência de Luis Suárez para o restante da temporada, o time de Renato Portaluppi vai a campo sonhando com a vice-liderança do torneio. Com o retorno dos zagueiros Bruno Uvini e Kannemann, suspensos na última partida, a zaga titular do Grêmio deve fazer o seu retorno.

Grêmio x Coritiba: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

Já o lanterna Coritiba busca superar a derrota para o Internacional dentro de casa e vencer pela primeira vez no campeonato. O atacante Robson está suspenso e não jogará a partida, mas Antônio Carlos Zago deve promover o retorno de Natanael ao time titular.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

: Porto Alegre, Rio Grande do Sul. ESTÁDIO : Arena do Grêmio.

: Arena do Grêmio. DATA : 25 de junho de 2023.

: 25 de junho de 2023. HORÁRIO: 16:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GRÊMIO : Gabriel Grando; Bruno Uvini, Kannemann e Bruno Alves; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello e Reinaldo; Cristaldo e Suárez. Técnico : Renato Portaluppi.

: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Kannemann e Bruno Alves; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello e Reinaldo; Cristaldo e Suárez. : Renato Portaluppi. CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Jean Pedroso, Kuscevic e Thiago Dombroski; Natanael, Bruno Gomes, Andrey e Jamerson; Marcelino Moreno, Zé Roberto e Alef Manga. Técnico: Antonio Carlos Zago.

ARBITRAGEM

Árbitro : João Vitor Gobi (SP)

: João Vitor Gobi (SP) Assistente 1 : Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) Assistente 2 : Luanderson Lima dos Santos (BA-FIFA)

: Luanderson Lima dos Santos (BA-FIFA) Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)

