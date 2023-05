Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Retornando da Série B do Campeonato Brasileiro, ambas as equipes buscam se afirmar na temporada de 2023.

Depois de nadar de braçada na segunda divisão, o Cruzeiro começou o ano mal, sem conseguir chegar à finais do Campeonato Mineiro e vendo o técnico uruguaio Paulo Pezzolano pedir demissão. A chegada do treinador português Pepa deu novo ânimo ao time celeste, que já briga pelas primeiras posições no Brasileirão. A equipe mineira chegou às oitavas depois de vencer o Náutico por 2 a 0, em Minas, depois de perder por 1 a 0 no Recife.

Grêmio e Cruzeiro Foto: Arte/Estadão

O Grêmio vive situação inversa. O tricolor gaúcho começou a temporada jogando bem, vencendo o Estadual e desfrutando das boas atuações do astro Luís Suárez. No entanto, o time caiu de produção no Brasileirão e o torcedor vê com receio a possibilidade de o time brigar na parte de cima da tabela — o técnico Renato Gaúcho disse publicamente que o time precisava de reforços. A classificação às oitavas da Copa do Brasil veio após uma vitória fora de casa, por 2 a 0 sobre o ABC, em um empate em casa por 1 a 1.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Porto Alegre.

ESTÁDIO: Arena do Grêmio.

DATA: 17 de maio de 2023.

HORÁRIO: 19h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GRÊMIO: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Castán e Marlon; Filipe Machado, Ramiro e Neto Moura; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Técnico: Pepa

ARBITRAGEM

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)

Assistente 2: Danilo Paulo Ziolli (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa/PB)

ÚLTIMOS RESULTADOS