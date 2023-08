Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em situações diferentes, mas buscando recuperação no Campeonato Brasileiro, Grêmio e Cruzeiro fazem um clássico nacional neste domingo, às 19h, em jogo que encerra a 21ª rodada. Os times, que estiveram na Série B na temporada passada, duelam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). No primeiro turno, o time mineiro levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Rodrigues.

Eliminado da Copa do Brasil, o Grêmio agora se concentra exclusivamente no Brasileirão. Alternando entre tropeços e vitórias, o time gaúcho deixou o G-4 após perder para o Santos por 2 a 1, permanecendo com 33 pontos. Antes, apesar de ter vencido o Fluminense (2 a 1), time do G-4, perdeu para o Vasco (1 a 0) e empatou com o Goiás (1 a 1), times que brigam na parte de baixo da tabela.

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

: Porto Alegre, Rio Grande do Sul. ESTÁDIO : Arena do Grêmio.

: Arena do Grêmio. DATA : 27/08/2023.

: 27/08/2023. HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SporTV (TV fechada).

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Pepê e Carballo; Cristaldo, Luis Suárez e Ferreira. Técnico : Renato Gaúcho.

- Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Pepê e Carballo; Cristaldo, Luis Suárez e Ferreira. : Renato Gaúcho. CRUZEIRO - Rafael Cabral; Helibelton Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Filipe Machado; Wesley, Arthur Gomes e Rafael Papagaio. Técnico: Pepa.

ÚLTIMOS RESULTADOS: