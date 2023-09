Grêmio x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em busca de alcançar o líder Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Cuiabá neste domingo, 3, em jogo válido pela 22ª rodada. O tricolor gaúcho, ainda com um jogo a menos que o rival carioca, vem de vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro e chega empolgado, enquanto os cuiabanos precisam se recuperar de três derrotas consecutivas.

Renato Gaúcho não contará com Gabriel Grando e Cuiabano, suspensos, mas a ausência do lateral-esquerdo será compensada pelo retorno de Reinaldo, seu companheiro de posição. António Oliveira, por sua vez, terá mais desfalques importantes, como o do zagueiro Marllon e, possivelmente, Clayson, que ainda é dúvida para o duelo.

Grêmio x Cuiabá. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Porto Alegre (RS).

: Porto Alegre (RS). ESTÁDIO : Arena do Grêmio.

: Arena do Grêmio. DATA : 03/09/2023

: 03/09/2023 HORÁRIO: 11h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GRÊMIO : Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Carballo; Cristaldo, Suárez e João Pedro. Técnico : Renato Gaúcho.

: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Carballo; Cristaldo, Suárez e João Pedro. : Renato Gaúcho. CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Cepelini; Jonathan Cafú, Deyverson e Wellington Silva (Clayson). Técnico: António Oliveira.

ÚLTIMOS RESULTADOS