Grêmio x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na perseguição ao líder Botafogo, o Flamengo tenta diminuir a diferença para seis pontos no duelo com o Grêmio, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferentemente do time carioca, que cresceu de produção sob o comando de Tite, o time gaúcho tenta se reencontrar dentro da competição, vindo de três derrotas consecutivas.

O Flamengo vem de duas vitórias com Tite, que já mudou o ambiente do clube e o colocou de volta na briga pelo título. No momento é o terceiro colocado, com 50 pontos, atrás apenas de Botafogo (59) e Red Bull Bragantino (52). Na última rodada, venceu por 1 a 0 o clássico sobre o Vasco.

O Grêmio, por sua vez, vive o pior momento na competição. Não vence há quatro jogos, sendo três derrotas consecutivas. É o sexto colocado, com 44 pontos, e vem de derrota para o São Paulo por 3 a 0, no Morumbi.

GRÊMIO x FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 25/10 (quarta-feira).

: 25/10 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR GRÊMIO X FLAMENGO AO VIVO

Continua após a publicidade

Globo (para todo o País exceto SP, MT e MS)

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE GRÊMIO E FLAMENGO

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel, Bruno Alves Kannemann e Reinaldo; Cristaldo, Villasanti e Pepê; Lucas Besozzi e Everton Galdino (André). Técnico : Renato Gaúcho.

- Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel, Bruno Alves Kannemann e Reinaldo; Cristaldo, Villasanti e Pepê; Lucas Besozzi e Everton Galdino (André). : Renato Gaúcho. FLAMENGO - Rossi; Wesley, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Éverton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GRÊMIO E FLAMENGO