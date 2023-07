Grêmio x Flamengo: onde assistir, horário e escalações das equipes

Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, em Porto Alegre, pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para o dia 16 de agosto, no mesmo horário, no Maracanã. Quem se classificar decide o título contra o vencedor do confronto entre Corinthians x São Paulo. O tricolor gaúcho e o rubro-negro carioca estão na segunda e terceira posição do Brasileirão, respectivamente, com 29 e 28 pontos.

O Grêmio avançou às semifinais depois de eliminar o Bahia, nos pênaltis. O técnico Renato Gaúcho ainda não sabe se vai contar com o atacante Luís Suárez, que sofre com problemas no joelho e negocia uma transferência ao Inter Miami, time de Messi nos EUA. Por sua vez, o Flamengo se classificou à semi com duas vitórias, por 2 a 1 e 2 a 0, sobre o Athletico-PR. Com lesão na coxa, o volante Erick Pulgar está fora. Suspenso, Gerson também é desfalque.

Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Porto Alegre (RS).

: Porto Alegre (RS). ESTÁDIO : Arena do Grêmio.

: Arena do Grêmio. DATA : 26/07/2023.

: 26/07/2023. HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Globo (TV aberta)

Sportv (canal fechado)

Premiere (pay-per-view)

Prime Video (streaming)

Continua após a publicidade

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

GRÊMIO - Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti , Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez (André Henrique). Técnico : Renato Portaluppi.

- Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti , Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez (André Henrique). : Renato Portaluppi. FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan e Victor Hugo; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS: