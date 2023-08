Na disputa direta pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Grêmio levou a melhor em cima do Fluminense ao vencer por 2 a 1, de virada, neste domingo, em Porto Alegre, pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno. Agora com 33 pontos, os gremistas continuam com a difícil missão de tentar perseguir o líder Botafogo, disparado com 47 pontos. A partida foi a primeira do meia-atacante Luan em seu retorno ao clube, mas foram poucos minutos, pois ele entrou apenas aos 41 do segundo tempo.