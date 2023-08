Com o Botafogo disparado na liderança, Grêmio e Fluminense seguem em sua caça, mas miram nesta 19ª rodada fecharem o primeiro turno na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos têm 30 pontos, um a menos do que o time carioca. A dupla mede forças no domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Fluminense é o terceiro colocado, com 31 pontos, empatado com o rival Flamengo, que está em segundo, graças ao número de gols marcados (30 a 24) e bem atrás do líder Botafogo. O time carioca vem de vitória no confronto direto contra o Palmeiras, por 2 a 1 e de uma classificação emocionante para as quartas de finais da Copa Libertadores, contra o Argentinos Juniors-ARG, na vitória por 2 a 0 no Maracanã.

Grêmio x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

: Porto Alegre, Rio Grande do Sul. ESTÁDIO : Arena do Grêmio.

: Arena do Grêmio. DATA : 13/08/2023.

: 13/08/2023. HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini (Rodrigo Ely) e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello e Ferreira; Luis Suárez e João Pedro Galvão. Técnico : Renato Portaluppi.

- Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini (Rodrigo Ely) e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello e Ferreira; Luis Suárez e João Pedro Galvão. : Renato Portaluppi. FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Marinelli e Paulo Henrique Ganso; Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS: