Nem a esperada superação foi suficiente para o Grêmio voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo à tarde, em sua arena, em Porto Alegre, o Grêmio empatou sem gols com o Fortaleza, que utilizou um time alternativo em jogo válido pela sexta rodada. Acompanhe os melhores momentos do jogo: