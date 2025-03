Grêmio x Internacional na final do Gaúcho: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Grêmio recebe o Internacional no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho neste sábado, dia 8. Com essa decisão, os donos da casa alcançam a marca de oito finais consecutivas e vivem a expectativa de faturar o inédito octacampeonato de sua história. Já o time colorado busca sair vivo da Arena do Grêmio e decidir em casa com o apoio do seus torcedores. A bola rola às 17h45 (horário de Brasília). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

Este será o clássico de número 445 entre as equipes. Para chegar até a final, o Grêmio precisou superar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, nos pênaltis, para encaminhar a classificação. Agora, o time tricolor tem em seu caminho rumo ao título o seu maior rival, o Internacional. O Internacional volta a disputar uma final estadual depois de quatro anos, quando aconteceu pela última vez, um clássico na decisão do campeonato Gaúcho. O time colorado também volta a sonhar com um título estadual após nove anos. Depois de superar o Caxias por 3 a 1, o Inter busca voltar vivo da Arena para a consumar a vitória no Beira-Rio.

Grêmio e Internacional se enfrentam na decisão do Campeonato Gaúcho. Foto: Arte/Estadão

GRÊMIO X INTERNACIONAL: SAIBA TUDO SOBRE A DECISÃO DO GAÚCHO

Data : 08/03/2025 (sábado)

: 08/03/2025 (sábado) Horário : 17h45 (de Brasília)

: 17h45 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

ONDE ASSISTIR A GRÊMIO X INTERNACIONAL AO VIVO

SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Cristian Olivera, Monsalve e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GRÊMIO X INTERNACIONAL

01/03 - Juventude 2 (2) x (3) 1 Grêmio - Campeonato Gaúcho (semifinal)

- Campeonato Gaúcho (semifinal) 01/03 - Internacional 3 x 1 Caxias - Campeonato Gaúcho (semifinal)