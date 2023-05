Grêmio e Internacional se enfrentam neste domingo, dia 21, às 18h30 (Horário de Brasília) em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre na Arena do Grêmio, na cidade de Porto Alegre.

Ambas as equipes encaram o Grenal como a oportunidade de reverter o momento ruim que vivem. Os dois times vem de péssimas atuações na Copa do Brasil e se encontram no meio da tabela no Brasileirão. Enquanto Luis Suárez salva o tricolor gaúcho, esse pode ser o último jogo do técnico Mano Menezes pelo colorado.

Grêmio x Inter: onde assistir ao vivo. Foto: Arte/Estadão





GRÊMIO x INTERNACIONAL

DATA : 21/05/2023 (domingo)

: 21/05/2023 (domingo) HORÁRIO : 18h30. (Horário de Brasília)

: 18h30. (Horário de Brasília) LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

ONDE ASSISTIR

Premiere (TV Fechada)

ESCALAÇÕES DAS EQUIPES

GRÊMIO : Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Bitello; Cristaldo e Vina; Luis Suarez. Técnico : Renato Portaluppi.

: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Bitello; Cristaldo e Vina; Luis Suarez. : Renato Portaluppi. INTERNACIONAL: Luiz Adriano; Pedro Henrique, Carlos De Pena e Mauricio; Matheus Dias e Romulo; Thauan Lara, Vitão, Mercado e Bustos; Keiller. Técnico: Mano Menezes.

ARBITRAGEM

Árbitro : Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP) Assistente 1 : Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP)

: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) Assistente 2 : Neuza Ines Back (FIFA-SP)

: Neuza Ines Back (FIFA-SP) VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN)

ÚLTIMOS RESULTADOS