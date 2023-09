Palmeiras sofre com efetividade diante do Grêmio e desperdiça chance de colar no Botafogo

O Palmeiras visitou o Grêmio em Porto Alegre e foi derrotado por 1 a 0, nesta quinta-feira, dia 21, pela 24ª rodada do Brasileirão. Com isso, desperdiçou a chance de colar no líder Botafogo. Desatento nos primeiros minutos, o time de Abel Ferreira viu o adversário abrir o marcador logo no início e teve dificuldade de passar pela defesa adversária. Mesmo tendo a bola, foram poucas as vezes em que o Palmeiras realmente assustou a defesa gaúcha na Arena do Grêmio.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a chance de reduzir a distância para o rival carioca, que joga nesta sexta-feira contra o Corinthians. A derrota deixou o clube paulista com 44 pontos, ainda na segunda posição. Já o Grêmio chegou aos 43, voltou para o terceiro lugar, e embolou a caça ao primeiro colocado. “Um pouco triste, não fomos tão bem. Perdemos algumas chances. Agora é descansar e se preparar para a próxima partida na próxima semana. Voltar e trabalhar”, comentou o zagueiro Gustavo Gómez na saída do gramado.

O Palmeiras coloca as atenções nas semifinais da Libertadores. Na próxima quinta-feira, a equipe faz o jogo de ida contra o Boca Juniors no Estádio de La Bombonera, em Buenos Aires. A partida de volta está marcada para o dia 5 de outubro no Allianz Parque – antes, no dia 1.º, o Palmeiras encara o Red Bull Bragantino, em Bragança, pelo Brasileirão

Grêmio x Palmeiras - Brasileirão Foto: CESAR GRECO

Contra o time de Renato Gaúcho

Jogando em casa, o Grêmio foi dominante nos primeiros minutos. Marcando no campo de ataque, os gaúchos dificultavam a saída de bola paulista e faziam a torcida jogar junto. A pressão surtiu efeito e o placar foi aberto. Aos nove, o time fez a jogada pela direita, Suárez achou João Pedro na área e o lateral finalizou cruzado e rasteiro para vencer Weverton.

Após o gol, o Palmeiras tentou controlar o ritmo do jogo. Apostando na troca de passes, a equipe paulista conseguiu achar alguns espaços na defesa rival e levou perigo com bolas cruzadas na área. A melhor chance foi com Raphael Veiga, aos 25 minutos, quando o meia apareceu livre na segunda trave, finalizou e Gabriel Grando fez a defesa para manter o 1 a 0. Na parte final da primeira etapa, o time gremista tentou e teve sucesso ao travar as ações ofensivas da equipe de São Paulo e não sofreu tanto em sua defesa.

A volta do intervalo apresentou um outro jogo. Deixando a bola com o Palmeiras e apostando nos contra-ataques, o Grêmio não teve vergonha de se fechar e esperar. Mesmo tendo a bola, a equipe de Abel voltou a ser pouco efetiva nos ataques e pouco incomodou. Na reta final, principalmente após a expulsão de Villasanti, o Palmeiras assustou com bolas levantadas na área. Já nos acréscimos, com o goleiro Weverton dentro da área do Grêmio, o time paulista parou na trave de Gabriel Grando e a zaga gremista afastou o perigo para manter a vitória.

GRÊMIO 1 x 0 PALMEIRAS