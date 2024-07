Grêmio x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Palmeiras visita o Grêmio nesta quinta-feira, no Estádio Centenário, em Caxias. O time de Abel Ferreira busca a vitória fora de casa para continuar entre os líderes do Brasileirão, enquanto que, para os gaúchos, o triunfo é importante para tirá-los da zona de rebaixamento. A bola rola às 19h para a partida, válida pela 14ª rodada.

O Palmeiras vem de vitória sobre o Corinthians no dérbi e é o atual vice-líder da competição. São 26 pontos, fruto de oito vitórias e três empates para a equipe alviverde, que tentará voltar a vence fora de casa. No último compromisso como visitante, levou 3 a 0 do Fortaleza no Castelão. "Temos que manter o que é pedido pelo Abel sobre posicionamento e parte tática. Precisamos estar equilibrados diante do Grêmio, pois vai ser um compromisso bastante difícil", afirmou o experiente lateral-direito Marcos Rocha, que deve atuar como zagueiro pela direita ao lado dos jovens Naves e Vitor Reis.

Murilo se recupera de entorse no tornozelo e Gustavo Gómez deve estar à disposição apenas no fim de semana, diante do Bahia. O defensor chega a São Paulo nesta quinta depois de o Paraguai ser eliminado na Copa América e, com pouco tempo de descanso, não vai viajar a Caxias.

Palmeiras visita o Grêmio em Caxias Foto: Arte/Estadão

O time de Abel Ferreira terá mais uma vez uma extensa lista de desfalques. As novas baixas são os meio-campistas Gabriel Menino, Raphael Veiga e Zé Rafael, todos suspensos. O último está machucado e ficará um tempo fora para se recuperar de uma lesão muscular na coxa.

O clube se prepara para usar os reforços que contratou nesta janela. O principal deles o meia Felipe Anderson, ex-Lazio, que já fez seus primeiros treinos, bem como o lateral-direito argentino Agustín Giay e o meia-atacante Maurício. Pela determinação da CBF, o trio estará à disposição para estrear a partir da 17ª rodada, contra o Botafogo, no dia 17 de julho.

Gabigol deve ser o próximo a chegar. Há um acordo com o estafe do atleta, mas o Flamengo não quer liberá-lo agora. É provável que o atacante saia de graça do clube carioca e só vista a camisa alviverde em 2025.

O Grêmio tem 10 pontos e é o antepenúltimo colocado do Brasileirão. Uma vitória combinada a tropeços de adversários que também lutam contra o rebaixamento vai tirar a equipe de Renato Gaúcho do grupo dos quatro piores.

Jovem zagueiro Vitor Reis foi um dos destaques do Palmeiras no último dérbi Foto: Alex Silva/Estadao

GRÊMIO X PALMEIRAS: TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 4 de julho (quinta-feira).

: 4 de julho (quinta-feira). HORÁRIO : 19h horário de Brasília)

: 19h horário de Brasília) LOCAL: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

ONDE ASSISTIR A GRÊMIO X PALMEIRAS

SporTV;

Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE GRÊMIO E PALMEIRAS

GRÊMIO : Marchesin; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Du Queiroz, Edenilson (Villasanti ou Carballo), Pepê e Cristaldo; Pavón e JP Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

: Marchesin; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Du Queiroz, Edenilson (Villasanti ou Carballo), Pepê e Cristaldo; Pavón e JP Galvão. Técnico: Renato Gaúcho. PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Menino, Estêvão e Rony. Técnico: Abel Ferreira.