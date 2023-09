Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

A distância que já foi de 14 pontos entre Botafogo e Palmeiras pode cair para quatro nesta rodada do Brasileirão, a 24ª. É esse o objetivo do time alviverde, vice-líder da competição, na visita ao Grêmio em Porto Alegre nesta quinta-feira, às 21h30.

O Palmeiras cresceu com a série de resultados positivos nos últimos jogos - são cinco jogos sem perder, com quatro vitórias e um empate - e agora voltou a dividir as atenções da Libertadores com o Brasileirão. O pensamento é jogo a jogo, mas existe a confiança de que é possível manter o embalo e ultrapassar o Botafogo no futuro.

O Palmeiras não sofreu gols nos últimos oito jogos, o que permitiu ao time voltar a sonhar com a conquista de mais um título brasileiro. Atual campeã, a equipe diminuiu para somente sete pontos a distância para o Botafogo - 51 contra 44 - e a solidez defensiva é uma aposta do goleiro Weverton para a equipe voltar da casa do Grêmio nesta quinta-feira com um resultado positivo na missão de “fazer sombra” ao líder, que joga somente na sexta.

Palmeiras visita o Grêmio em Porto Alegre Foto: Arte/Estadão

PALMEIRAS X GRÊMIO

DATA: 21/09/2023.

21/09/2023. HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. ESTÁDIO : Arena do Grêmio.

: Arena do Grêmio. LOCAL: Porto Alegre.





ONDE ASSISTIR

SporTV

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Geromel (Bruno Alves), Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan, Cristaldo e João Pedro Galvão; Suárez. Técnico : Renato Gaúcho.

- Gabriel Grando; João Pedro, Geromel (Bruno Alves), Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan, Cristaldo e João Pedro Galvão; Suárez. : Renato Gaúcho. PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA?

Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ).

