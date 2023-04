Grêmio x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Grêmio e Santos se enfrentam hoje, dia 16, às 18h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Devido à punições por conta de brigas de torcidas em 2022, o confronto ocorre no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e não na Arena do Grêmio.

O tricolor retorna à elite do futebol brasileiro após faturar o tricampeonato gaúcho. Após poupar Luis Suárez no meio da semana pela Copa do Brasil, a equipe comandada por Renato Portaluppi volta com força total para o jogo contra o Santos.

Veja onde assistir ao vivo Grêmio x Santos pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão.

Já a equipe paulista busca se recuperar do péssimo estadual, onde foi eliminado ainda na primeira fase da competição. Pela Copa do Brasil no meio da semana, o time de Odair Hellmann bateu o Botafogo-SP por 2 a 0.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

ESTÁDIO: Alfredo Jaconi.

DATA: 16 de abril de 2023.

HORÁRIO: 18:30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV Fechada)

Premiere (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GRÊMIO : Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Carballo; Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. Técnico : Renato Portaluppi.

: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Carballo; Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. : Renato Portaluppi. SANTOS: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Dodi, Camacho, Daniel Ruiz e Lucas Lima; Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

ARBITRAGEM

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (PR)

ÚLTIMOS RESULTADOS