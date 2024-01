Grêmio x São José: onde assistir, horário e escalação das equipes

O confronto entre Grêmio e São José, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2024, acontece nesta quarta-feira, às 21h30. A partida será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O time de Renato Gaúcho tenta se reabilitar na competição depois de estrear com derrota para o Caxias fora de casa.

Com poucos reforços em relação à temporada passada e sem Luis Suárez, que agora defende o Inter Miami ao lado de Lionel Messi, o Grêmio levou 2 a 1 do Caxias em seu primeiro compromisso da temporada. Por isso, ainda não pontuou no torneio estadual. O São José empatou com o São Luiz por 1 a 1 em casa.

Grêmio e São José se enfrentam em Porto Alegre Foto: Arte/Estadão

GRÊMIO X SÃO JOSÉ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO GAUCHÃO

DATA: 24/01

24/01 HORÁRIO: 21h30 (de Brasília).

21h30 (de Brasília). LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

ONDE ASSISTIR GRÊMIO X SÃO JOSÉ AO VIVO

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE GRÊMIO E SÃO JOSÉ

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão. Técnico : Renato Gaúcho.

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão. : Renato Gaúcho. SÃO JOSÉ: Fábio; Fredson, Jadson e Tiago Pedra; Dudu, Carrilho, Nonato e Marcílio; Alessandro Vinicius, Kayan (Tcharlles) e Roberson. Técnico: China Balbino.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GRÊMIO E SÃO JOSÉ