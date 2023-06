São Paulo muda o esquema tático, sofre com desorganização e é derrotado pelo Grêmio no Brasileirão

O São Paulo apostou no esquema com três zagueiros na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, e acabou derrotado por 2 a 1, neste domingo no Brasileirão. Apesar de ter saído na frente com um gol de Calleri, o time de Dorival Júnior errou muito na saída de bola e na marcação, principalmente na primeira etapa, e a equipe gaúcha conseguiu a virada, com Cristaldo e Reinaldo.

Dorival Júnior buscou espelhar a formação do Grêmio. O São Paulo teve problemas. Com muita dificuldade de marcação pelo lado direito da defesa, principalmente, o time paulista se mostrou desorganizado e viu os gremistas conseguirem a virada ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, mais adaptado, os paulistas tiveram mais a bola, construíram jogadas de perigo, mas não marcaram.

Depois de perder a primeira com Dorival Júnior, o São Paulo entrou em campo para o duelo com o Grêmio com três zagueiros. O time paulista se mostrou desorganizado para marcar nos primeiros minutos e viu a equipe gaúcha controlar o ritmo usando espaço nas costas da marcação nas laterais.

Calleri marcou mais um gol com a camisa do São Paulo e se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 30 gols Foto: Rubens Chiri/São Paulo Futebol Clube

O São Paulo se acertou ainda no primeiro tempo e saiu na frente. Em rápida saída para o ataque, Caio Paulista fez a jogada pela esquerda e cruzou para Calleri desviar de cabeça e marcar aos 15 minutos. Ele pediu aplausos da torcida gremista. Atrás do placar, o Grêmio foi para a pressão e parou nas defesas de Rafael, que fazia boa apresentação. Ele tem sido importante para o São Paulo desde que chegou ao clube nesta temporada.

O time gaúcho chegou com perigo em dois cruzamentos na área e Luis Suárez e Kannemann pararam em grandes defesas do goleiro do São Paulo. Com mais volume, o time de Renato Gaúcho seguiu pressionando, criando chances e conseguiu o empate. Aos 28 minutos, Cristaldo finalizou de fora da área, a bola explodiu no braço de Alan Franco e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Cristaldo chutou forte para vencer Rafael e empatar a partida em Porto Alegre. O goleiro quase fez a defesa, acertando o canto.

Após o empate, o time gaúcho diminuiu a intensidade e o São Paulo levou perigo em algumas bolas cruzadas na área. Apesar disso, o Grêmio seguiu aproveitando os erros de marcação do rival e virou o placar. Aos 39, Reinaldo recebeu bom passe de Suárez na área, finalizou cruzado e a bola passou por baixo de Rafael antes de entrar. Na reta final, os paulistas voltaram a ter a bola, buscaram o ataque, mas não passaram pelo trio de zaga gaúcho.

Continua após a publicidade

O São Paulo começou a segunda etapa tendo mais a bola e ocupando o campo de ataque. Com a marcação encaixada no ataque gremista, o time de Dorival controlou os primeiros minutos e assustou com Rodriguinho acertando a trave de Gabriel Grando aos 10 minutos. Como resposta, os donos da casa assustaram em uma finalização de Bitello travada na pequena área por Arboleda.

Na reta final, Dorival desmontou o esquema com três zagueiros e colocou todos os atacantes que tinha no banco de reservas. Apesar disso, o time não conseguiu ser efetivo nas finalizações. São Paulo esteve perto de empatar e foi derrotado pela segunda vez no Brasileirão.

GRÊMIO 2 x 1 SÃO PAULO