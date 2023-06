Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Grêmio e São Paulo medem forças neste domingo, às 16h, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os adversários chegam para a partida depois de se classificarem para as quartas de final da Copa do Brasil, mas de maneiras diferentes.

Jogando fora de casa, o Grêmio conseguiu vencer o Cruzeiro, por 1 a 0, no estádio do Mineirão. Desta forma, depois de empatar na partida de ida, a equipe se garantiu entre as oito melhores da competição. Para o confronto deste domingo, o time gaúcho pode não contar com Luis Suárez, que convive com dores musculares. Se não puder atuar, o time deve entrar com mais um meia.

Do outro lado, o São Paulo viu sua série de 12 jogos sem perder se encerrar ao ser derrotado pelo Sport, por 3 a 1, na Copa do Brasil. Apesar do resultado, o time conseguiu avançar nas penalidades e segue em busca do título inédito. Neste domingo, o time pode ter o retorno de Rodrigo Nestor, que treinou com a equipe nesta semana após ficar de fora por sobrecarga muscular.

Veja onde assistir Grêmio x São Paulo ao vivo pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão.

GRÊMIO X SÃO PAULO

DATA: 04/06 (domingo).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

ONDE ASSISTIR

Globo

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GRÊMIO: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fábio, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cuiabano (Cristaldo) e Luis Suárez (Vina). Técnico: Renato Portaluppi.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor e Marcos Paulo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS