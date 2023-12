Grêmio x Vasco: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Grêmio recebe o Vasco neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a despedida do atacante uruguaio Luis Suárez com a torcida gremista. Do outro lado, só a vitória interessa ao Vasco para ainda ter chances de permanecer na primeira divisão.

Matematicamente, o Grêmio começa a rodada com chances de título, dependendo do resultado do Palmeiras, mais cedo. O foco, porém, é garantir a vaga direta na Libertadores, entre os quatro primeiros. Por isso, o time de Renato Gaúcho ainda tem interesse nas rodadas finais do campeonato. O que marca o jogo deste domingo, porém, é o último jogo de Luis Suárez com a camisa do Grêmio em Porto Alegre.

O uruguaio deve ir para o Inter Miami, time de Messi, dos Estados Unidos. O atacante foi o principal destaque do time gremista neste ano. Foram, até agora, 26 gols e 17 assistências em 52 partidas com a camisa tricolor.

Do outro lado, o Vasco chega como primeiro clube fora do Z-4, com 46 pontos. O clube carioca pode confirmar a permanência caso vença e o Bahia perca para o América-MG. O retrospecto contra o Grêmio na Arena, porém, é de sete derrotas em sete jogos desde 2013.

O ponto positivo para o técnico Ramón Díaz são os retornos de Maicon e Marlon Gomes, que estavam suspensos. O chileno Medel, que terminou o jogo contra o Corinthians mancando, deve ficar fora por problemas musculares.

Vasco precisa vencer para diminuir pressão contra rebaixamento, enquanto o Grêmio quer a vaga direta na Libertadores. Foto: Arte/Estadão

GRÊMIO x VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

: Porto Alegre, Rio Grande do Sul. ESTÁDIO : Arena do Grêmio.

: Arena do Grêmio. DATA : 03/12/2023.

: 03/12/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR A GRÊMIO x VASCO:

Premiere (pay-per-view e streaming)

ESCALAÇÕES DE GRÊMIO E VASCO:

GRÊMIO: Caíque; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Villasanti e Cristaldo; Everton Galdino, Suárez e Nathan Fernandes. Técnico: Renato Portaluppi.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Medel (Léo) e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair e Paulinho; Gabriel Pec, Pablo Vegetti e Marlon Gomes (Payet). Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS JOGOS DE GRÊMIO E VASCO:

