Barcelona estuda iniciar processo contra o Atlético de Madrid por Griezmann; entenda a negociação

A inusitada negociação de empréstimo de Antoine Griezmann, do Barcelona para o Atlético de Madrid, pode ganhar um novo capítulo na Justiça espanhola. Segundo a imprensa do país, o clube catalão prepara um processo para exigir o pagamento de € 40 milhões (cerca de R$ 210 milhões) pelo jogador.

Griezmann foi contratado pelo Barcelona em 2019 por € 120 milhões (cerca de R$ 505 milhões à época). Após ter um desempenho abaixo do esperado, retornou ao Atleti na última temporada, em um contrato de empréstimo válido por dois anos. Entretanto, uma cláusula imposta pelo clube catalão exige o pagamento da multa e que tornaria definitiva a transferência do francês para o Atlético.

Esta cláusula do contrato é ativada caso o atacante atue em 50% das partidas por mais de 45 minutos. Em sua primeira desde o seu retorno, o francês participou de 81% dos minutos em que esteve disponível; já em seu segundo ele tem sido limitado a 30 minutos por jogo, para evitar que o clube madrilenho pague a multa prevista no acordo.

Griezmann vem sendo utilizado em apenas 30 minutos das partidas do Atleti. Foto: Juan Medina/Reuters

No entanto, o Barcelona entende que a cláusula já teria sido ativada por conta da participação do atacante em sua primeira temporada de volta ao Atlético de Madrid. Segundo o clube catalão, o empréstimo de Griezmann foi de apenas um ano, com possível extensão para um segundo em caso de certas metas serem alcançadas; para o Atleti, a segunda temporada também é levada em consideração no cálculo de minutos do atacante em campo - e por isso limita sua presença nos jogos.

“É o que temos, não está nas minhas mãos (atuar apenas 30 minutos por jogo). Agradeço a Deus por estar aqui. Minha família está feliz. Claro que eu quero jogar mais, mas vou dar tudo de mim nos minutos que tenho”, disse o atacante após marcar o gol da vitória de 2 a 1 sobre o Porto pela Champions League, no último minuto da partida.

Griezmann viveu seu melhor momento na carreira ao lado do técnico Diego Simeone. Foto: Rodrigo Jimenez/EFE

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, também se expressou publicamente quanto ao tema, ao afirmar que segue as ordens da diretoria. “Sou um homem do clube e sempre serei. É melhor jogar 30 minutos bem do que 60 minutos mal”.

O receio do Atlético de Madrid em pagar € 40 milhões por Griezmann, que completará 32 anos nesta temporada, é outro fator que limita sua presença em campo. Por outro lado, seu alto salário - mais de € 20 milhões (cerca R$ 105 milhões) - faz com que o Barcelona não esteja interessado no retorno do francês, que ocuparia uma parcela considerável da folha salarial do clube. Nesta temporada, Joan Laporta, presidente do Barça, teve dificuldades em inscrever as novas contratações da equipe (Lewandowski, Koundé, Christenssen, Raphinha, entre outros) devido à esse limite na folha.