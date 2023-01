Griezmann dá passe de calcanhar, faz gol e garante vitória do Atlético sobre o Valladolid

O Atlético de Madrid venceu o Valladolid por 3 a 0 neste sábado, no Metropolitano, e encerrou um jejum de dois jogos sem vencer no Campeonato Espanhol, após empate com o Almería e derrota para o Barcelona. Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo, um deles marcado por Antoine Griezmann, grande nome da partida, pois também participou dos outros dois gols, anotados por Morata e Hermoso.

O triunfo deixou o time comandado por Diego Simeone na quarta colocação, com 31 pontos, sete atrás do terceiro colocado Real Sociedad e do vice-líder Real Madrid, ambos com 38. O líder Barcelona tem 41 e joga amanhã, assim como o time merengue. Já o derrotado Valladolid, clube do qual Ronaldo Fenômeno é acionista majoritário, aumentou sua má fase e aparece em 17º lugar, com 17 pontos, ameaçado de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Morata foi o autor do primeiro gol do Atlético de Madrid na vitória sobre o Real Valladolid. Foto: Mariscal/EFE

A vitória segura do Atlético de Madrid no Metropolitano começou a ser construída graças a um lindo lance de Griezmann, aos 18 minutos. O francês recebeu um passe em frente à grande área e usou o calcanhar para dar um passe de primeira para Álvaro Morata, que freou, deixando o marcador no chão e bateu no canto do goleiro Masip.

Cinco minutos depois do belo passe para o gol do companheiro, Griezmann se projetou na pequena área e concluiu um cruzamento rasteiro de Molina para a rede. Então, passaram-se mais cinco minutos e ele ajudou a ampliar o placar mais um vez, desta vez cobrando uma falta na cabeça de Hermoso, que viu Masip defender sua primeira tentativa, mas guardou na rede ao ficar com o rebote.

Em outro jogo do Campeonato Espanhol neste sábado, o terceiro colocado Real Sociedad cotou com gols de Sorloth e Barrenetxea para bater o Rayo Vallecano por 2 a 0. O Espanyol, 12º colocado, venceu o sexto Betis por 1 a 0.