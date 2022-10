Griezmann marca dois gols e Atlético de Madrid triunfa em duelo pelo G-4 com Betis

O Atlético de Madrid conquistou três pontos em confronto direto com o Betis no início da tarde deste domingo, dia 23, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Jogando no Estádio Benito Villamarin, em Sevilha, Antoine Griezmann marcou os gols da vitória por 2 a 1 para o time de Madri, enquanto Fekir descontou na reta final com um belo gol de falta. O brasileiro Luiz Henrique, do Betis, chegou a ter um gol anulado quando o placar ainda estava zerado.

O resultado leva o Atlético de Madrid aos 23 pontos, assumindo a terceira colocação do campeonato, com três pontos a mais que o Betis, que fica na quinta posição da tabela. O time de Diego Simeone chega a cinco jogos sem perder no Campeonato Espanhol, com quatro vitórias e um empate. Já o time de Manuel Pellegrini amarga seu segundo jogo seguido sem vitórias.

Griezmann foi o grande destaque do Atlético de Madrid na vitória sobre o Betis, com dois gols Foto: EFE / EFE

O primeiro tempo foi de poucas chances claras de gols e um futebol pouco empolgante das duas equipes. O zagueiro brasileiro Luiz Felipe, do Betis, sentiu dores musculares e precisou ser substituído ainda no começo da partida. O Betis dominou a posse de bola e criou as melhores chances. A oportunidade mais clara saiu dos pés do também brasileiro Luiz Henrique, que recebeu na área e finalizou por cima do gol de Oblak.

Logo no primeiro lance após a volta dos vestiários, o Bétis marcou com o brasileiro Luiz Henrique, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. O Atlético de Madrid marcou aos 8 minutos e desta vez o gol valeu. Griezmann cobrou escanteio direto e a bola passou por todo mundo e parou nas redes do Bétis, assinalando um gol olímpico para o atacante francês.

Antoine Griezmann voltou a marcar aos 25 minutos. O camisa 8 recebeu do brasileiro Matheus Cunha e finalizou no meio das pernas do goleiro Rui Silva para fazer 2 a 0 para o time de Madri.

O Betis conseguiu diminuir para 2 a 1 aos 38 minutos de partida e colocar fogo na reta final do jogo. Voltando de lesão, Nabil Fekir cobrou falta certeira da entrada da área e marcou para o Betis. O time da casa pressionou pelo empate e conseguiu acertar uma bola na trave do Atlético já nos acréscimos, mas o placar seguiu sem alterações.

O Betis joga pela Liga Europa no meio de semana, quando enfrentará o Ludogorets. O Atlético de Madrid terá compromisso contra o Bayer Leverkusen, pela Liga dos Campeões da Europa. Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Betis enfrentará a Real Sociedad e o Atlético jogará contra o Cádiz.

OUTROS JOGOS

Pouco mais cedo neste domingo, o Espanyol recebeu o Elche em Cornella e ficou no empate por 2 a 2. O time visitante saiu na frente do placar com Milla, mas o Espanyol virou com Puado e Martin Braithwaite. O Elche deixou tudo igual novamente com Verdú. O Elche é o lanterna do campeonato, com quatro pontos, enquanto o Espanyol está em 13º, com 10 pontos.